Скарб у обіді: американка знайшла перлини в устрицях, які їла

У Новому Орлеані жінка, яка вирішила перекусити морепродуктами, ледь не з’їла унікальну знахідку – 12 перлин, які були в устриці. Неочікуваний скарб здивував інтернет – така кількість перлин за раз трапляється дуже рідко.

Вихователька орлеанського садочка вирішила перекусити в місцевому кафе Big Easy на початку грудня. Жінка на ім’я Хілл Нолі, яка придбала устрицю, ледь не проковтнула скарби, які ховались у морепродукті.

Це цікаво Святкують навіть експонати: музейному тиранозавру у Лондоні зв’язали новорічний светрик

В устриці Нолі знайшла аж 12 білих перлин – коштовності ледь не пошкодили жінці зуби.

Я перекусила устрицю навпіл і відчула перлини на язиці… Це був дуже дивний досвід. Я точно з’їла одну, ледь не зламавши зуба,

– розповіла Нолі.

Американка знайшла перлини у молюску / Фото Кріс Грейнджер

Експерт з устриць Джордан "Джей" Галлет був вельми здивований чудовій знахідці. Дюжина перлин, за його словами – надзвичайна рідкість. Галлету траплялося щонайбільш 9 перлин за раз.

Я був шокований. Щодня я відкриваю близько 2 тисячі устриць та в середньому знаходжу 1 – 2 перлини на тиждень,

– зазначив Галлет.

В устриці виявилося 12 перлин / Фото Кріс Грейнджер

Хілл Нолі не завжди подобалися устриці – тільки після переїзду з Канзас-Сіті до Нового Орлеану, жінка змінила свої уподобання та почала ласувати морепродуктами. Зараз Нолі із задоволенням їсть сирі та смажені устриці.

Читайте також Офіціантка отримала 10 000 доларів чайових після відгуку клієнтки у фейсбуці

Хоча за оцінками, перли не мають економічної цінності, вони стали неоціненними для Хілл. Жінка планує помістити перлинки у кільце та носити його на честь своєї матері, яка казала: "Світ – це твоя устриця".