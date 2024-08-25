Який вигляд насправді мав Ісус Христос: нові технології відтворили обличчя

Італійські вчені за допомогою сучасних технології, показали, як насправді міг виглядати Ісус Христос. За основу вони взяли зображенням на Туринській плащаниці.

У дослідженні їм допоміг штучний інтелект Midjourney.

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Який вигляд міг мати Ісус

На отриманих знімках Ісус зображений з довгим волоссям, бородою, а також ранами на обличчі та по всьому тілу, які вказують на жахливі смертельні випробування.



Який вигляд міг мати Ісус / Фото Daily Express

Що відомо про Туринську плащаницю

Цей артефакт ще здавна викликає суперечки у вірян. Прихильники наполягають на тому, що бачать на тканині чіткий відбиток обличчя Ісуса Христа. Скептики натомість називають її не інакше, як середньовічною містифікацією.

У 1908-х роках завдяки радіовуглецевому аналізу науковці встановили, що плащаницю виготовили у 1300-х роках. Однак доктор Ліберато де Каро поставив це під сумнів й, використовуючи ширококутове розсіювання рентгенівських променів, спробував довести, що тканина точно відповідає зразку зі знаменитої облоги Масади в 55-74 рр. н.е.

Цвіль та бактерії, що колонізують текстильні волокна, а також бруд й вуглецевмісні мінерали, такі як вапняк, що прилипають до них у проміжках між волокнами, буває важко повністю усунути на етапі очищення зразка. Це може спотворити датування,

– переконаний він.

Цікаво! Ватикан, своєю чергою, не досяг консенсусу щодо легітимності реліквії, але видатні діячі церкви, такі як Папа Іван Павло ІІ та Папа Франциск, назвали Туринську плащаницю "чудодійним артефактом".