Щур з Нідерландів зіграв на мінігармошці, випустив хітовий трек та став зіркою тіктоку

6 вересня 2021 , 17:34
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Джерело:

тікток spacecaptainz

Мережу починає завойовувати новий чотирилапий музикант. Це домашній щурик, на ім'я містер Білк, який грає на губній гармошці.

Аккаунт містера Білка у тіктоку веде пара з Нідерландів. Після того, як господарю домашнього улюбленця подарували маленьку губну гармошку, чотирилапий став зіркою мережі. 

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Власнику пухнастика спало на думку влаштувати концерт за участю щура. Він намазав гармошку медом. Білк не відмовився, а коли злизував смаколик, награв чудову мелодію. Господарі обробили композицію щура, додавши до гармошки клавішні і драм-партію. Так народилася пісня The Best Song, яка за тиждень на тіктоці набрала понад 13 мільйонів переглядів.  Крім того, її можна послухати на стрімінговому сервісі Spotify. А фанати містера Білка навіть записали ремікс на щурячу пісню.

 

Містер Білк слухає оновлену версію треку, яку записали його фанати. Схоже, що щурик у захваті від такої уваги прихильників.

@spacecaptainz

@thekiffness made this awesome remix, we really love it! Check out his page for the full song ##harmonicarat ##rat ##ratsoftiktok

♬ original sound - The Kiffness

 

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Автор: Тата Шаргородська