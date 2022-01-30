Що робили б герої класичних картин, якби жили у сучасному Києві: цікаві колажі

За кілька сотень років життя людей змінилося практично докорінно. Особливо це можна помітити, поглянувши на класичні картини.

Саме тому український фотограф та цифровий художник Олексій Кондаков вирішив уявити, що було б, якби герої цих картин жили б у наш час. Він зробив серію цікавих фотоколажів, в яких перемістив цих людей у сучасні реалії – звичні для нас, але такі незрозумілі для них квартири, транспорт та вулиці. Це поєднання двох світів виявилося дуже захопливим, саме тому Розваги 24 підготували добірку робіт митця.

Це цікаво Аріель, Жасмін та Пітер Пен: як персонажі мультфільмів виглядали б у реальному житті

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