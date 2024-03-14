"Я, "Победа" і Берлін" нарешті на великих екранах: що подивитися у кіно на вихідних

Цей тиждень обіцяє бути насиченим на кіноновинки. У прокат вийдуть декілька довгоочікуваних прем'єр, зокрема і фільм "Я, "Победа" і Берлін".

Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал 24 Каналу.

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"Я, "Победа" і Берлін"

Жанри: комедія, пригоди, роуд-муві

Шалені 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий Мерс. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям із гурту — встигнути на виступ. Уже з перших хвилин поїздки все, звісно, йде не за планом. Однак достеменно відомо одне: подія допоможе героям знайти справжнє призначення.

Трейлер фільму "Я, "Победа" і Берлін": дивіться відео

"Уявний друг"

Жанр: жахи

Джессіка (ДеВанда Вайз) разом із сім'єю повертається до будинку свого дитинства. Стіни, що дарували колись їй щастя, мають стати новою затишною домівкою для неї та її дітей. Наймолодша дівчинка Еліс, донька її чоловіка, знайшла старе ведмежа Чонкі, яке колись належало Джесіці. Дуже швидко плюшева іграшка стала найкращим другом дитини. Вигадки дівчинки, які спочатку здавалися Джессіці милими, набувають дедалі загрозливіших рис. Жінка навіть звертається до фахівців, щоб розібратися в дивній поведінці дитини. Однак усі виявляються безсилими перед сутністю, яка ховається в іграшці.

Трейлер фільму "Уявний друг": дивіться відео

"Закляття. Царство темряви"

Жанр: жахи

Подруга Сем починає дуже дивно поводитися. Вона каже, що її переслідує якась потойбічна істота. Після її зникнення Сем з'ясовує, що це істота, яка знаходить сили, харчуючись чужими образами. Тепер, щоб закляття не впало на неї саму, Сем потрібно з'ясувати, що мучило її подругу.

Трейлер фільму "Закляття. Царство темряви​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео

"Заручники острова"

Жанри: трилер, драма

Бен і Лора, які зустрічаються вже п'ять років, вирішили здійснити навколосвітню подорож на яхті. Прямуючи до Південної Америки, вони вирішили зупинитися на безлюдному острові біля берегів Антарктиди. Але просто під час експедиції починається шторм, і човен зникає. Тепер вони відрізані від світу, зима наближається, і парі доведеться боротися за своє виживання і кохання.

Трейлер фільму "Заручники острова​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео

"Я – капітан"

Жанри: пригоди, драма, сага

Сага про двох підлітків, які мріють стати зірками репу в Європі й потрапити на MTV. Зібравши необхідну суму грошей, вони тікають з дому і вирушають у далеку і небезпечну подорож. Ця мандрівка зриває рожеві окуляри й показує хлопцям світ таким, яким він є: брудний, жорстокий, злий і несправедливий. І щоб вижити й змінити щось на краще, потрібно не закривати очі, а діяти!

Трейлер фільму "Я – капітан​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео