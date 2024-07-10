Що таке "мейнстрим": звідки взялося це слово та що воно означає

Слово "мейнстрим" стало популярним терміном у сучасній культурі, медіа та соціальних мережах. Воно використовується для позначення явищ, тенденцій та стилів, які набули широкої популярності та визнання серед широкого загалу. Але що саме означає це слово, звідки воно взялося та які його особливості?

Аби зрозуміти, коли доречно вживати це слово – читайте матеріал від Розваги 24.

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Походження та значення слова "мейнстрим"

Слово "мейнстрим" походить від англійського "mainstream", яке буквально означає "головний потік" або "основний напрямок". Термін вперше почав використовуватися в англомовному середовищі у першій половині XX століття для позначення основних, домінуючих тенденцій у суспільстві. Він складався з двох слів: "main" (головний) і "stream" (потік), що разом утворювало концепцію головного напряму або основного потоку.

"Мейнстрим" означає щось, що є популярним, загальноприйнятим та домінуючим у певній сфері чи культурі. Це може бути музика, кіно, мода, технології, політика або будь-яка інша галузь, де певні ідеї, продукти чи стилі стали широко розповсюдженими і прийнятими більшістю людей.

До прикладу, у музичній індустрії мейнстримними вважаються жанри та виконавці, які регулярно займають верхні позиції у чартах і мають велику аудиторію. У моді мейнстримними можуть бути стилі одягу, які популярні серед більшості людей і продаються у масових мережах магазинів.

Використання слова "мейнстрим"

Слово "мейнстрим" часто вживається для опису популярних явищ або для порівняння з альтернативними чи нішевими культурами. Наприклад:

Музика: "Ця пісня стала справжнім мейнстримом і тепер звучить на всіх радіостанціях."

"Ця пісня стала справжнім мейнстримом і тепер звучить на всіх радіостанціях." Кіно: "Фільми Marvel стали мейнстримом сучасного кінематографа."

"Фільми Marvel стали мейнстримом сучасного кінематографа." Мода: "Цей стиль одягу швидко перейшов з андеграундної культури в мейнстрим."

Попри популярність, мейнстрим часто піддається критиці, особливо з боку прихильників альтернативних чи нішевих культур. Критики стверджують, що мейнстрим може сприяти стандартизації та уніфікації культурних продуктів, знижуючи їхню унікальність та автентичність.