Що дивляться мільярдери: Ілон Маск здивував фанатів топом улюблених аніме

Японські мультфільми аніме мають величезну кількість пристрасних прихильників. Серед них є як звичайні школярі, так і найвідоміші люди світу. Зокрема переліком улюблених аніме нещодавно поділився й мільярдер Ілон Маск.

Усе розпочалося з того, що Маск написав у твітері про популярну комп'ютерну гру Genshin Impact. У відповідь один із користувачів запитав у бізнесмена, чи може він порекомендувати йому улюблені аніме, які слід переглянути.

Це цікаво Обираємо талісман: тварини, які приносять удачу гравцям в азартних іграх

Які аніме дивиться Ілон Маск

До топу Ілона Маска увійшли "Зошит смерті", "Євангеліон", "Привид у латах", "Віднесені привидами", "Принцеса Мононоке", "Сталевий алхімік", "Твоє ім'я". Переважна більшість мультфільмів з цього списку є шалено популярними, і в колах шанувальників аніме вважаються класикою.

Частина підписників була захоплена тим, що мільярдер полюбляє мультфільми аніме, і знаходить час на їх перегляд. Також вони доповнили перелік Маска і своїми улюбленими стрічками, тож у коментарях до допису зібралася величезна кількість аніме, які фанати жанру рекомендують подивитися.

Проте дехто засумнівався у щирості бізнесмена. Деякі підписники звинуватили його у тому, що він просто скопіював перелік найвідоміших аніме-фільмів в історії. Вони переконані, що цей перелік виявився певною мірою поверхневим, а знавець жанру мав би назвати не настільки очевидні стрічки.

Дивіться також У пляшках в стилі Cybertruck: Ілон Маск анонсував виробництво пива Tesla