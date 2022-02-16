Шанувальники оцінять: якби герої серіалу "Ейфорія" були ляльками Barbie
16 лютого 2022 , 22:48Читать новость на русском
Джерело:інстаграм euphoriaddicted
Серіал "Ейфорія" підкорив серця мільйонів фанатів і перші стрічки численних рейтингів. Однак фанати проєкту не лише уважно спостерігають за подіями на екранах, а й проявляють власну креативність.
Одним із них є невідомий автор інстаграм-сторінки euphoriaddicted, який – відтворює сцени серіалу за допомогою ляльок Barbie. Ентузіаст стилізував ляльок так, щоб вони були схожими на персонажів "Ейфорії" і фотографує їх у різних обставинах. Кожен фанат серіалу безпомилково впізнає і героїв, і сцени – переконайтеся самі.
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