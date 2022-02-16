Шанувальники оцінять: якби герої серіалу "Ейфорія" були ляльками Barbie

Серіал "Ейфорія" підкорив серця мільйонів фанатів і перші стрічки численних рейтингів. Однак фанати проєкту не лише уважно спостерігають за подіями на екранах, а й проявляють власну креативність.

Одним із них є невідомий автор інстаграм-сторінки euphoriaddicted, який – відтворює сцени серіалу за допомогою ляльок Barbie. Ентузіаст стилізував ляльок так, щоб вони були схожими на персонажів "Ейфорії" і фотографує їх у різних обставинах. Кожен фанат серіалу безпомилково впізнає і героїв, і сцени – переконайтеся самі.

Це цікаво Стиль з екранів: як герої популярних фільмів та мультиків одягалися б у реальному житті

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