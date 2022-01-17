Селфі на мільйон: студент з Індонезії заробив шалені гроші на продажі власних фото

Студент індонезійського коледжу Газалі Годзало продав колекцію власних селфі і став доларовим мільйонером. Він перетворив фото у NFT-токени.

Як заробити мільйон доларів на селфі

Годзалі Годзало регулярно робив селфі з 2017 по 2021 рік. З усіх фотографій хлопець планував змонтувати випускне відео, аби побачити, як він змінився за час навчання. Загалом у нього вийшло 933 фото, зроблених з одного ракурсу в одному місці, аби краще побачити зміни.

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Проте Газалі змінив плани та знайшов для своїх селфі інше призначення. Він перетворив їх у невзаємозамінні токени, і опублікував на платформі OpenSea – торговельному майданчику для NFT. Хлопець захотів продати свої фото, встановивши невелику ціну – 0,001 ETH (криптовалюта Ethereum) або 3 долари (84 гривні) за селфі. Він і не здогадувався, що його рішення створить величезний комерційний інтерес.

Що таке NFT NFT або невзаємозамінний токен – це цифровий актив, який використовує технологію блокчейн для відстеження того, кому належить цифровий об'єкт.

Однак, його проєктом зацікавилися деякі індонезійські знаменитості, серед яких були відомі підприємці та інвестори. Це призвело до суттєвого зростання вартості селфі Газалі. Мінімальна ціна токена зросла до 0,319 ETH (1041 долар або 29 097 гривень), а деякі з них були продані навіть за 0,9 ETH (2938 доларів або 82 121 гривню).

Хлопець почав розпродавати колекцію 9 січня, і за перші два дні заробив майже 100 000 доларів (2,7 мільйона гривень). На момент написання матеріалу NFT з колекції придбали вже 506 людей, а Газалі Годзало заробив 368 ETH (1,2 мільйона доларів або 33,5 мільйона гривень).

Колекція Ghozali Everyday / Скриншот OpenSea

Користувачам, які купили NFT-токени Газалі першими, вони вже принесли чималий прибуток. Однак, наразі важко спрогнозувати, чи збережуть вони свою цінність і тенденцію до зростання ціни в довгостроковій перспективі.

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