Жінка роками підпирала двері шматком бурштину, який насправді коштує мільйони євро

У Румунії жінка принесла додому брилу вагою близько 3,5 кілограма. Вона використовувала її для підпирання дверей і навіть не здогадувалася про її справжню цінність.

Згодом з'ясувалося, що її знахідка – це чорний бурштин, який є напівдорогоцінним каменем.

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Що відомо про знахідку

Ринкова вартість брили оцінюють у понад мільйон євро, а вік складає приблизно 70 мільйонів років. Про цінність самородка ніхто б так і не дізнався, якби не злодії, які одного дня увірвалися в будинок пенсіонерки й вкрали її прикраси. Коли вони втікали, то спіткнувся об камінь біля дверей, через що на ньому з'явився скол.



Бурштин, який знайшла жінка / Фото Muzeul Județean Buzău

Зловмисники пізніше продали бурштин, який в 1991 році став власністю держави й поповнив колекцію музей в Бузеу. Після того, як самородок потрапив у розпорядження влади, лабораторний аналіз підтвердив його автентичність.

Чорний бурштин із Румунії настільки відрізняється від інших, що навіть отримав від геолога Оскара Хелма назву "румуніт", щоб відрізняти його від інших видів. Жителі району комуни Колци вірять, що шматочки бурштину, які вони знаходять у своїх горах, приносять удачу, і зберігають їх у своїх домівках,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що цей вид каміння є доволі поширеним у регіоні.