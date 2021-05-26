В техасском зоопарке женщина запрыгнула в вольер, чтобы покормить обезьян: она об этом пожалела

В зоопарке техасского города Эль-Пасо случился неприятный случай, который обрел широкую огласку. Одна из посетительниц зоопарка запрыгнула в вольер с обезьянами. Она покормила животных чипсами Cheetos и ушла, но на этом история не закончилась.

В прошлые выходные в соцсетях появился видео, на котором видно, как посетительница запрыгнула в вольер с паукообразными обезьянами. Женщина сделала это ради развлечения, но, по словам директора зоопарка Джо Монтисано, ей очень повезло, что она не пострадала.

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Приматы, о которых мы говорим, могут причинить здоровью человека значительный ущерб. Они могут быть маленькими обезьянками, но легко положат вас на землю, если захотят,

– рассказал смотритель зоопарка Мейсон Клейст.

Кроме того, что нарушительница могла навредить себе, она еще и подвергла опасности Либби и Сандей – паукообразных обезьян, которым женщина дала чипсы. У этих животных особая диета, и кормить их другими продуктами строго запрещено – это может вызвать проблемы с желудком и кишечником.

Также вторжение незнакомого человека в вольер обезьян может навредить их психике и создать напряжение в их отношениях с работниками зоопарка. "Нужны годы, чтобы завоевать доверие этих животных. А то, что кто-то заходит к ним на 5 минут, чтобы снять видео в инстаграм, просто разрушает результат огромной работы", – добавил Мейсон Клейст.

Какие последствия необдуманного вторжения в вольер обезьян

Женщину удалось идентифицировать – ею оказалась Люси Рэй, сотрудница местной юридической фирмы Lovett. Ее работодатели сообщили, что когда они узнали об этом случае, женщину сразу же уволили. Компания заявила, что не одобряет действия своей теперь уже бывшей сотрудницы.

Представители зоопарка также планируют привлечь Люси Рэй к ответственности. Дирекция уже подала жалобу в полицию, а правоохранители начали расследование. Возможно, против женщины откроют уголовное дело.