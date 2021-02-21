Бельгійський фотограф дикої природи поділився унікальною фотографією жовтого пінгвіна, якого не бачили раніше, це змусило любителів природи скрикнути від радості.

Жовтий пінгвін був помічений на острові в Південній Георгії, Атлантичний океан серед колонії з 120 000 королівських пінгвінів. Читайте також Як виглядали б тварини, якби очі у них були спереду: кумедні фото авіа