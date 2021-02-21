Жовтий пінгвін, якого ви раніше не бачили: фотограф дикої природи зробив неймовірний знімок
Бельгійський фотограф дикої природи поділився унікальною фотографією жовтого пінгвіна, якого не бачили раніше, це змусило любителів природи скрикнути від радості.
Источник:Metro
Жовтий пінгвін був помічений на острові в Південній Георгії, Атлантичний океан серед колонії з 120 000 королівських пінгвінів.
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авіа
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