Женщина продала все ради круиза, но ее "выбросили" с корабля через СМС

Американка Дженни Феникс продала почти все свое имущество, чтобы отправиться в 3-летний круиз. Стоимость путешествия достигала 350 000 долларов.

Однако, как пишет The Telegraph, женщину попросили покинуть судно Villa Vie Odyssey.

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Что сделала женщина

Известно, что Дженни планировала во время круиза остановиться в Майами, чтобы забрать часть своих вещей. Однако на фоне постоянных задержек с ремонтом корабля сообщила другим пассажирам в группе WhatsApp, что этого не случится.

Женщина сделала предположение, что устранение недостатков на огромном судне может продолжаться даже после того, как оно отплывет из Белфаста. Эти гневные сообщения, очевидно, прочитали организаторы путешествия. Они сообщили пассажирке, что ее путевку отменяют из-за поведения, что негативно влияет на моральное состояние других пассажиров.

Мы получили более десятка официальных жалоб от жителей относительно ваших постоянных нареканий и негатива. Такое поведение существенно повлияло на моральный дух и самочувствие людей. Учитывая это, мы вынуждены расторгнуть контракт с вами навсегда,

– написала главный операционный директор компании-перевозчика Кэти Виллальба.

Женщина была ошеломлена, прочитав это.

"Это же были частные разговоры – я ничего не публиковала в социальных сетях. Действительно разочарование среди туристов росло с каждой задержкой, а я была одной из самых откровенных пассажирок в постановке важных вопросов. Многие благодарили меня за отстаивание интересов всей группы", – сказала Дженни.

В конце концов, американке так и не удалось осуществить свою мечту.