Женщину выгнали из самолета из-за чрезмерного пользования туалетом: из-за чего разгорелся скандал
Источник:твитер Джоанны Чиу
Пассажирку, по имени Джоанна Чиу сняли с рейса самолета авиакомпании WestJet, летевшего из Мексики в Ванкувер. Все из-за чрезмерного посещения туалета перед взлетом.
Сама Джоанна объяснила, что в тот момент имела расстройство желудка.
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Девушка пожаловалась на то, что авиакомпания не помогла ей добраться до отеля.
Я принимала лекарства и выздоравливала. Спеша сойти с самолета, я оставила свои деньги попутчикам, а руководитель WestJet отказался платить за мое такси до отеля, расположенного в 20 минутах езды. Он позвал охранника, чтобы запугать меня, но когда я расплакалась, охранник правильно оценил, что чувак с WestJet был мудаком,
– рассказала девушка.
В конце концов Чиу обратилась за помощью к другому сотруднику, который потом отказался дать номер бронирования на перебронированный рейс.
"Печально, что я не смогла получить никакой помощи, пока не рассказала публично о своем опыте. WestJet прислал мне номер моего бронирования после того, как я неоднократно просила его в аэропорту. В результате я села в такси, потому что вполне обоснованно боялась, что меня арестуют", – подчеркнула она.
Как сложилась судьба девушки
В конце концов стало известно, что через 2 дня Чиу все-таки добралась до Канады. Женщина также дала советы путешественникам:
- Если вас попросят высадиться, найдите время и заберите кошелек, паспорт, лекарства.
- Если сотрудники оскорбляют вас, попросите кого-то помочь вам.