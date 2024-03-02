Женщину выгнали из самолета из-за чрезмерного пользования туалетом: из-за чего разгорелся скандал

Пассажирку, по имени Джоанна Чиу сняли с рейса самолета авиакомпании WestJet, летевшего из Мексики в Ванкувер. Все из-за чрезмерного посещения туалета перед взлетом.

Сама Джоанна объяснила, что в тот момент имела расстройство желудка.

Смотрите также Путин придумал, как защитить свои самолеты: спойлер – флоту это не помогло

Девушка пожаловалась на то, что авиакомпания не помогла ей добраться до отеля.

Я принимала лекарства и выздоравливала. Спеша сойти с самолета, я оставила свои деньги попутчикам, а руководитель WestJet отказался платить за мое такси до отеля, расположенного в 20 минутах езды. Он позвал охранника, чтобы запугать меня, но когда я расплакалась, охранник правильно оценил, что чувак с WestJet был мудаком,

– рассказала девушка.

В конце концов Чиу обратилась за помощью к другому сотруднику, который потом отказался дать номер бронирования на перебронированный рейс.

"Печально, что я не смогла получить никакой помощи, пока не рассказала публично о своем опыте. WestJet прислал мне номер моего бронирования после того, как я неоднократно просила его в аэропорту. В результате я села в такси, потому что вполне обоснованно боялась, что меня арестуют", – подчеркнула она.

Как сложилась судьба девушки

В конце концов стало известно, что через 2 дня Чиу все-таки добралась до Канады. Женщина также дала советы путешественникам: