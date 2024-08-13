Женщина не попала в Диснейленд, потому что назвала ребенка в честь персонажа из "Игры престолов"

Британка Люси Холлоуэй столкнулась со странным запретом, который помешал ей посетить Диснейленд. Дело в том, что она не смогла оформить документы на ребенка, поскольку ее имя якобы принадлежало компании Warner Brothers.

Известно, что дочь женщины зовут Кхалиси.

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Женщина собрала 2 тысячи фунтов стерлингов, чтобы свозить шестилетнюю дочь Кхалиси в Диснейленд. Она обратилась в государственную государственную, в паспортный стол МИД Великобритании, чтобы получить загранпаспорт для ребенка. Однако в оформлении паспорта ей отказали.

Семья в итоге отказалась от поездки и потеряла деньги, которые на это откладывала. Мать-одиночка объяснила, что чувствовала себя "опустошенной", потому что потеряла возможность порадовать ребенка.

Я была абсолютно опустошена, мы так ждали нашего первого совместного отпуска,

– сказала женщина.

Почему женщине отказали в оформлении документов

Работники паспортного стола сообщили, что имя "Кхалиси Таргариен" принадлежит Warner Brothers. Для того, чтобы получить документы, она сперва должна получить разрешение от этой компании. В противном случае ей грозит огромный штраф за использование без разрешения чужой собственности. Британка была удивлена таким заявлением, поскольку во время регистрации ребенка никаких проблем не возникло.

Впоследствии на ситуацию откликнулись в МИД Великобритании. Они заявили, что с именем все в порядке, произошла ошибка и можно забирать готовые документы. Люси в итоге получила паспорт Кхалиси, при этом к ней позвонили из паспортного стола и извинились, но поездка так и не состоялась.