Женщина купила для мужчины лотерейный билет и сорвала джекпот

Американка разбогатела, купив лотерейный билет для своего мужа. Женщина даже не подозревала, что выполнив просьбу мужа, она станет богачкой.

Счастливое событие произошло 5 сентября. Тогда 70-летняя женщина из округа Дженеси пошла в MoJoe's Food and Spirits в Дэвисоне, чтобы купить лотерейный билет для своего мужа.

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Мой муж выиграл 10 долларов, играя в игру Lucky 7s Fast Cash, и попросил меня купить ему еще один билет. Пока я получала его билет, я решила купить себе 2 билета Double Win Wild Time,

– рассказала женщина.

Во второй игре Double Win Wild Time Fast Cash женщину ждал сюрприз.

"Первый билет не был выигрышным, но когда я отсканировала второй билет, я получила сообщение, которое раньше не видела. Я подошла к лучшему освещению, посмотрела на билет и увидела, что это выигрышный джекпот", – сказала она.

Победительница сказала, что показала билет своему мужу, чтобы он еще раз проверил его.

Когда он посмотрел на билет и понял, что это выигрыш джекпота, он сказал несколько избранных слов, а потом мы начали праздновать со всеми в MoJoe's,

– добавила она.

Куда женщина потратит деньги

Победительница приза в размере 452 886 долларов США сказала, что эти деньги позволят ей оплатить свой дом, профинансировать поездку на рыбалку на Аляску для мужа и сына и поделиться со своей семьей.

Раньше мы писали о мужчине, который купил 15 лотерейных билетов одного тиража и выиграл сразу 15 призов по 50 000 долларов. Общая сумма его выигрыша составила 750 000 долларов.

А еще один американец из штата Мэриленд сорвал куш в лотерее. Он получил приз в размере 50 000 долларов благодаря номерным знакам матери. По признанию победителя, он регулярно использует номерной знак своей матери, чтобы играть в лотерею.