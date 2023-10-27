Женщина потеряла в поезде 12 000 долларов: удалось ли ей вернуть деньги

В США женщина случайно забыла в поезде сумку. И все бы ничего, если бы внутри сумки не было 12 000 долларов наличными.

Такой досадный инцидент произошел с Джульетт Бартон.

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Женщина рассказала, что села на поезд Лонг-Айлендской железной дороги в Вавилоне, пересела на поезд во Фрипорте, и когда она наконец прибыла на станцию в Роквилл-Центр, то поняла, что ее сумка с деньгами исчезла.

После разговора с работниками железной дороги она посетила Пенсильванский вокзал. Там она написала заявление в надежде найти утраченное имущество.

Удалось ли найти потерянную сумку

Представители столичного транспортного управления обыскали кучу сумок, найденных в поездах. Они обнаружили, что кондуктор из поезда, в который села Бартон в Вавилоне, обнаружил и сохранил сумку. В конце концов, деньги удалось вернуть настоящей владелице. Ни один доллар не исчез.

Ранее блоггер Камил Бартоше устроил эпическое зрелище. Он сбросил над полем в Чехии миллион долларов. Первоначально Бартошек планировал отдать эти деньги победителю его авторского квеста. Но эта задача оказалась для его поклонников слишком сложной.