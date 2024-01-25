Женщина провела в ящике со льдом рекордное количество времени: зачем она это сделала

Женщина из Польши, по имени Катажина Якубовская простояла в ящике со льдом более 3 часов. После этого она стала первой женщиной, которая выдержала это испытание.

В Книге рекордов Гиннеса уточнили, что 48-летняя женщина является спортсменкой.

Смотрите также 4-летняя девочка поднялась на базовый лагерь Эвереста и установила мировой рекорд

Ей удалось провести в ящике со льдом 3 часа 6 минут 45 секунд. Таким образом она установила мировой рекорд.

Что о рекорде думает сама рекордсменка

Мужской рекорд ранее принадлежал Виму Хофу со временем час 53 минуты, а нынешний рекорд – 3 часа 11 минут 27 секунд – установлен Кшиштофом Гаевским (Польша).

Катажина призналась, что попыталась побить предыдущий рекорд, чтобы проверить себя и побудить больше женщин участвовать в ледовых соревнованиях.

Я верю, что мы, женщины, имеем огромную силу. Я хотела показать, что если мы чего-то хотим, мы можем это сделать,

– добавила она.

Прежде чем попытаться установить рекорд, Катажина прошла множество медицинских тестов, чтобы убедиться, что это не повлияет негативно на ее здоровье. Она подготовилась к этому испытанию, сделав три тренировочные попытки, во время которых следила за колебаниями температуры своего тела. Другие ее приготовления включали такие процедуры, как гипербарическая кислородная терапия и массаж, а также самовнушение, чтобы привести себя к позитивному настрою.

Ранее мы писали об американце, который установил рекорд, прикрепив на бороду 187 леденцов. Он отметил, что идея такого мирового рекорда давно "преследовала его".