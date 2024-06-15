Женщина отомстила мужчине в пустом автобусе: при чем здесь его сумка

Все мы хотя бы раз в жизни видели в автобусе человека, который занимал сразу 2 места, кладя вещи на соседнее сиденье. И если автобус пустой – проблем в этом нет. Но так думают далеко не все.

Своим досадным опытом поделился мужчина на форуме Reddit.

Смотрите также Семья купила пакет с картошкой, но внутри их ждал "сюрприз"

Он рассказал, что однажды возвращался с работы в пустом автобусе. Мужчина положил на соседнее сиденье свою сумку, чтобы место рядом с ним никто не занимал. Вдруг в автобус зашла женщина. Она сразу заметила мужчину и попросила освободить место рядом с ним.

Я не сидел в зоне для людей с инвалидностью. Там были свободные места ближе к двери. Но как бы там ни было, я не конфликтую, я достал свою сумку, чтобы она могла сесть,

– отметил он.

Затем мужчина признался, что "закатил глаза", когда она села. Он объяснил, что после 8-часового рабочего дня он просто хотел иметь немного больше свободного пространства. В ответ на это он выслушал от незнакомки претензии о том, что он якобы не воспитан и ему не хватает манер.

Как на это отреагировали участники форума

В комментариях люди быстро отметили, что он не сделал ничего плохого. Вот, что они написали: