Неужели это вход в Нарнию: женщина обнаружила скрытую комнату через 3 года после переезда

Многие из нас читали "Хроники Нарнии" и мечтали попасть в этот фантастический мир. Одной женщине посчастливилось обнаружить в своем доме скрытую комнату в стиле Нарнии.

Дочь женщины рассказала, что семья жила в доме три года, прежде чем ее мама сделала необычное открытие.

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Они были потрясены после того, как во время проекта "Сделай сам" обнаружили скрытую комнату. Она была встроена в стену. Видео стало вирусным после того, как им поделились в 2020 году, и его просмотрели более 850 000 раз.

Моя мама сломала стену своего шкафа, и получилась целая новая комната, которую люди так и не достроили. Мы живем в этом доме уже три года. Ее парень переезжает, и они пытаются сделать ему кладовку. Поэтому он сломал стену, чтобы сделать ее больше, и оказалось, что в доме есть еще одна комната,

– сказала она в видео.

Женщина обнаружила скрытую комнату через 3 года после переезда: смотрите видео

Зрители остались в восторге от неожиданного открытия.

"Хотел бы я найти еще одну целую часть своего дома. Мне никогда не везет",

"Вы нашли Нарнию",

"Кто-нибудь еще думает, что старые владельцы дома заманили духа в ловушку и построили стену, чтобы спрятать его и держать там... или это только мне кажется?".

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