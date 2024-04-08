Женщина была шокирована, узнав истинное происхождение пятен на ее потолке: что это было

Женщина, которая арендует квартиру, заметили появление странных пятен на потолке. В отчаянии она написала на форум Reddit, где пользователи делятся историями и обмениваются опытом.

Когда она узнала наиболее вероятную версию загрязнения, то долго не могла прийти в себя.

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Какие пятна были на потолке

По словам квартирантки, загадочные коричневые следы были сухими на ощупь и не смывались никакими средствами для мытья поверхностей.

По ее словам, два темных пятна овальной формы сначала появились в углу комнаты на потолке, но впоследствии их расположение и размеры по неизвестным причинам изменились. Загадочные следы были сухими на ощупь и не смывались никакими средствами для мытья поверхностей. Соседка из верхней квартиры, в свою очередь, заверила, что у нее нет протечек и сырости на полу.



Пятна на потолке / Фото Reddit

Что это может быть

Многие написали, что пятна возникли из-за испражнений грызунов, которая просочилась сквозь межэтажные перекрытия.

Такие коричневые разводы, которые появляются то в одном, то в другом месте – это типичный признак грызунов,

– подтвердил один из комментаторов, который сталкивался с подобной проблемой.

Теперь женщина обратится в соответствующие службы, чтобы решить проблему.

Ранее мы писали о женщине, которая обнаружила в своем доме скрытую комнату в стиле Нарнии. Дочь женщины рассказала, что семья жила в доме три года, прежде чем ее мама сделала необычное открытие.