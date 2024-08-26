Женщина с самым широким языком в мире показала, как он выглядит

Американка из штата Техас стала обладательницей самого широкого языка в мире среди женщин. Язык Бриттани Лакайо в самом широком месте достигает 7,90 сантиметра.

Ее язык на 2,5 сантиметра шире длины, если измерять длину от кончика до середины сомкнутой верхней губы.

Смотрите также Британец на лыжах спрыгнул со скалы в Гималаях и побил мировой рекорд

Предыдущий рекорд принадлежал Эмили Шленкер, которая получила этот титул в подростковом возрасте. Тогда ее язык был шириной 7,33 сантиметра.



Женщина с самым длинным языком в мире / Фото Книга рекордов Гиннеса

Как живет женщина с самым широким языком

Бриттани работает адвокатом и всегда знала, что у нее чрезвычайно большой язык. По ее словам, ее семья часто шутила по этому поводу, когда она была маленьким ребенком.

Однако она никогда не задумывалась над тем, что ее язык может быть самым широким в мире. Это изменилось, когда ее лучшая подруга прислала ей видео с Эмили Шленкер, которое вдохновило Бриттани измерить собственный язык.

Рекорд самого широкого языка среди мужчин составляет 8,88 сантиметра и принадлежит Брайану Томпсону (США).