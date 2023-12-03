Как будто время остановилось: как выглядит заброшенный ядерный бункер – жуткие фото

В Дании посреди леса Ролд до сих пор стоит секретный ядерный бункер. Его построили из-за опасений ядерного противостояния еще в прошлом столетии.

Бункер Regan West расположен в 400 километрах северо-западнее Копенгагена.

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Что известно о бункере

Его построили примерно между 1963 и 1968 годами по настоянию НАТО. Его площадь составляет впечатляющие 5500 квадратных метров и насчитывает 230 комнат. Благодаря расположению и спрятанному входу бункер не привлекал лишнего внимания и долго оставался в тайне.

Внутри бункера было все необходимое для проживания около 350 человек в течение 30 дней. По словам экспертов, в то время бункер был настолько инновационным, что мог выдержать не только ядерную атаку, но и применение более мощной водородной бомбы.

Как выглядит он сейчас

Поскольку Холодная война не переросла в вооруженный конфликт, ни одному датскому чиновнику не пришлось искать убежища в Regan West. Так что бункер вывели из эксплуатации в 2003 году, через 12 лет после распада Советского Союза.

Сейчас бункер выглядит так, будто время там остановилось.

Как выглядит заброшенный ядерный бункер / Фото Adrienne Murray Nielsen

Ранее американец Дин Андерсон обустроил дом мечты в заброшенном ядерном бункере. Он расположен в Райской долине, штат Монтана.