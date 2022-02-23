Как выглядели бы покемоны, если бы были людьми: подборка интересных иллюстраций
Источник:инстаграм ladyendifi
Если вы любите покемонов, то, возможно, представляли, как выглядели бы эти забавные герои, будь они людьми. Художник с псевдонимом endifi тоже об этом задумался и 3 года назад начал масштабный проект.
Он решил "очеловечить" абсолютно всех покемонов, которых, к слову, больше 900, и поэтому для каждого из них создает человеческого персонажа в стиле аниме. В своих работах он сохраняет основные черты образа, цвета и даже характер персонажа, что вызывает особый восторг. По словам самого художника, целью его проекта является "вдохнуть жизнь в героев, сделать их универсальными и придать им эстетики".
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