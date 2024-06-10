Выберите зонтик: психологический тест поможет определить ваш уровень агрессии

Ваш выбор зонта может сказать многое о вашем уровне агрессивности и эмоциональной реактивности. Этот тест поможет вам определить, насколько вы склонны к агрессивному поведению, основываясь на вашем выборе зонта.

Лучше понять себя вам поможет тест от Развлечения 24.

Смотрите также Насколько вы сообразительный человек: тест расскажет больше о вас

Как проходить тест

Перед вами четыре изображения зонтиков. Посмотрите на них внимательно и интуитивно выберите тот, который вам больше всего нравится. Ваш выбор поможет определить ваш уровень агрессивности.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов