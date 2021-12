Впервые за 11 лет: Crazy Frog вернулся с новым треком

Король популярных рингтонов 2000-х Crazy Frog вернулся. Новая композиция синей лягушки получила название "Tricky".

Crazy Frog выпустил трек новый "Tricky" и записал клип на него. Это первый релиз анимационного персонажа после более чем 11 лет молчания.

Это интересно Первое издание "Гарри Поттера" продали с аукциона за рекордную сумму

В новом клипе веселый лягушонок, который носится на невидимом мотоцикле, поет всем знакомое "ба-па-па" и "ринь-динь-динь". Представленный сингл – это музыкальное произведение популярных треков M to the B британской рэпперки Millie B и хита девяностых it's tricky от американской рэп-группы RUN DMC.

Новый клип Crazy Frog "Tricky" – смотреть видео:

За 2 суток после публикации ролик собрал более миллиона просмотров.