Восемь граффити и одна инсталляция: Бэнкси представил новые работы

Произведения искусства появились почти одновременно в пяти городах на английском побережье. Впоследствии стало известно, что за новыми граффити стоит неуловимый Бэнкси.

Бэнкси – один из самых известных и признанных ныне живых художников. Хотя его личность неизвестна, его работы, которые он оставляет повсюду на стенах в разных уголках мира, узнает каждый.

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Недавно на восточном побережье Англии появилось восемь новых граффити и одна инсталляция. Известный художник взял на себя ответственность за рисунки – в инстаграм-аккаунте неуловимого Бэнкси появилось соответствующее видео. В ролике райтер показал, как он путешествовал в домике на колесах со всеми своими красками по городам Англии.

Это очень похоже на бессмысленный вандализм,

– комментируют прохожие на видео.

В городе Грейт-Ярмут Бэнкси изобразил людей, которые танцуют на автобусной остановке, в Горлстоне – подъемный кран, в парке города Олтон-Брод — трех детей в лодке с подписью "Все мы в одной лодке". На пляже в Кромере появилась группа раков-отшельников с табличкой "Только элитная аренда". В одном городе Бэнкси сунул в руки памятнику пластиковое мороженое, наверное, по мнению художника, это именно то, чего не хватало скульптуре.

К тому же райтер наведался в парк развлечений – макет деревни Мерривейл, сделал на одном из домиков надпись "Стань большим или иди домой" и нарисовал рядом грызуна.



Северный пляж, Лоустофт / Фото Banksy



Произведение Бэнкси в городе Саффолк / Фото Banksy



Остановка на набережной в Горлстоне, Норфолк / Фото Banksy

Граффити на морской стене в Кромере, Норфолк / Фото Banksy



Парк Николаса Эверита в городе Саффолк / Фото Banksy



Норфолк / Фото Banksy

Рисунок Бэнкси на Лондон-Роуд-Норт, Лоустофт / Фото Banksy



Графити в Merrivale Model Village, Грейт-Ярмут / Фото Banksy



Робота райтера в Кингс Линн / Фото Banksy

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