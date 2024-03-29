Переоделся в женщину: в Венесуэле из тюрьмы сбежал опасный преступник

Опасный преступник из Венесуэлы сбежал из тюрьмы благодаря хитрому трюку с переодеванием. Мужчина воплотился в женщину и просто вышел в конце часа свиданий.

Как известно, 25-летний Мануэль Лоренсо Авила Альварадо, заключен за убийство и ограбление при отягчающих обстоятельствах.

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Он отбывал наказание в тюрьме Эль Либертадор в Токуито, штат Карабобо, Венесуэла. После свидания с любимой 13 марта ему удалось сбежать.

Как именно заключенный смог сбежать

СМИ говорят, что инцидент произошел около 14:00, в конце часа свиданий. Несмотря на темный цвет кожи Альварадо удалось обмануть нескольких охранников. Мужчина изображал из себя женщину-белявку, надев парик и женскую одежду, которую, скорее всего, принесла его избранница.

Камеры наблюдения тюрьмы зафиксировали момент, когда заключенный вышел с территории тюрьмы и смешавшись с группой настоящих женщин. Непонятно, как охранников можно было так легко обмануть, поэтому четверо из них сейчас находятся под следствием из-за этого инцидента.

Несмотря на все усилия венесуэльской полиции и Мануэль Лоренсо Авила Альварадо, и его подруга остаются на свободе.

Напомним, что это не первый случай, когда заключенный использует женский наряд для побега из тюрьмы. Ранее бразильский преступник Клаувино да Силва, известный как "коротышка", провернул такой же трюк, притворившись 19-летней дочерью.