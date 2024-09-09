Женщина годами подпирала двери куском янтаря, который на самом деле стоит миллионы евро

В Румынии женщина принесла домой глыбу весом около 3,5 килограмма. Она использовала ее для подпирания дверей и даже не догадывалась о ее истинной ценности.

Впоследствии выяснилось, что ее находка – это черный янтарь, который является полудрагоценным камнем.

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Что известно о находке

Рыночная стоимость глыбы оценивается в более миллиона евро, а возраст составляет примерно 70 миллионов лет. О ценности самородка никто бы так и не узнал, если бы не воры, которые однажды ворвались в дом пенсионерки и украли ее украшения. Когда они убегали, то споткнулся о камень возле двери, из-за чего на нем появился скол.



Янтарь, который нашла женщина / Фото Muzeul Județean Buzău

Злоумышленники позже продали янтарь, который в 1991 году стал собственностью государства и пополнил коллекцию музей в Бузеу. После того, как самородок попал в распоряжение властей, лабораторный анализ подтвердил его подлинность.

Черный янтарь из Румынии настолько отличается от других, что даже получил от геолога Оскара Хелма название "румунит", чтобы отличать его от других видов. Жители района коммуны Колци верят, что кусочки янтаря, которые они находят в своих горах, приносят удачу, и хранят их в своих домах,

– говорится в сообщении.

Добавим, что этот вид камней является довольно распространенным в регионе.