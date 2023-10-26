Самая старая женщина на планете: ученые хотят раскрыть секрет долголетия 116-летней бабушки

По состоянию на данный момент 116-летняя Мария Браньяс считается самой старой женщиной на планете по версии Книги рекордов Гиннеса. Ученые, стремясь раскрыть секрет ее долголетия, взяли у бабушки определенные образцы.

Ученые надеются, что эти образцы помогут раскрыть секрет долгой жизни и будут способствовать разработке лекарства против различных заболеваний, в частности рака.

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Что известно о самой старой бабушке на планете

За свою долгую жизнь Мария Браньяс пережила немало судьбоносных событий в истории человечества. К примеру:

землетрясение в США,

большой пожар,

гражданскую войну в Испании,

Covid-19, которым она заразилась в 2020 году.

Мария родилась в Сан-Франциско в 1907 году после того, как ее родители-испанцы эмигрировали в США. В 1914 году семья вернулась в Испанию, а Мария поселилась в Барселоне. С 2000 года она проживает в доме престарелых в Олоте.

Мария воспитала троих детей:

ее старейшая дочь, которой сейчас 90 лет, еще жива;

по соседству с ней также проживает ее вторая дочь, которой сейчас 79 лет.

Однако она потеряла своего сына из-за несчастного случая, когда ему было 77 лет.

В каком состоянии бабушка сейчас

Раньше старейшей женщиной планеты была Иоганна Мазибуко из Южно-Африканской Республики. Она скончалась в возрасте 128 лет.

Несмотря на свой возраст, у Марии есть острый ум, и ее единственные проблемы со здоровьем – это ограниченная подвижность и проблемы со слухом. Впечатляет, но долгожительница регулярно делится своими жизненными приключениями в социальных сетях.

Сама Мария считает, что секрет ее долголетия состоит в том, что она ест натуральный йогурт каждый день, а также имеет положительное мышление и не общается с токсичными людьми.

А вот доктор Манель Эстеллер, директор Научно-исследовательского института лейкемии Хосепа Каррераса, считает, что ее долгая жизнь должна быть результатом чего-то большего, чем просто йогурт, и именно это он сейчас пытается определить. Он посетил ее в доме престарелых и был ошеломлен.

У нее совсем ясная голова. Она с поразительной ясностью помнит эпизоды, когда ей было всего четыре года, и она не имеет сердечно-сосудистых заболеваний, свойственных пожилым людям,

– поделился он.

В рамках своего исследования он намерен проанализировать 6 миллиардов сегментов ее ДНК, в том числе 200 генов, которые считаются непосредственно связанными с процессами старения. Ученый надеется, что результаты этого исследования помогут в разработке новых лекарственных средств для борьбы с заболеваниями, обычно связанными с процессами старения.