"Рисовала сама": в музее разгорелся скандал из-за знаменитых картин Пикассо

В австрийском музее старого и нового искусства Тасмании разгорелся скандал. Все из-за так называемых картин Пабло Пикассо.

Выяснилось, что эти картины были лишь фальшивками.

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Шедевры мирового искусства выставлялись на одной из длительных выставок музея - "Лаунж для леди", на которую пускали исключительно женщин. Правда могла бы и не раскрыться, если бы один из обиженных посетителей-мужчин из австралийского штата Новый Южный Уэльс не обратился в суд, обвинив администрацию в дискриминации.

Суд решил дело в пользу истца и обязал руководство заведения снять ограничения по полу и предоставить всем желающим доступ к экспозиции. После этого куратор спрятала часть полотен в женском туалете, а впоследствии написала блог с объяснениями.



Картины разместили в туалете / Фото Jesse Hunniford

Некоторые картины я нарисовала сама. Однажды выпивали с подругой и шутили о подделках. Хотела, чтобы картины подходили к цветовой гамме пространства и зеленых шелковых занавесок,

– отметила она.

Фальшивками оказались и некоторые другие экспонаты.