Выберите закат: тест расскажет, насколько вы жизнерадостный человек

14:03

Жизнерадостность – это способность находить радость в повседневных моментах и видеть красоту даже в самых простых вещах. Закат символизирует завершение дня, время для отдыха и размышлений. Выбрав изображение заката, вы сможете узнать уровень своей жизнерадостности.