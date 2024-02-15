Чего вы боитесь: психологический тест раскроет вашу фобию

14:13

Все мы имеем свои страхи и фобии, которые могут влиять на нашу жизнь и принятие решений. Этот психологический тест через изображение леса предлагает вам выбрать одну из четырех сцен, чтобы выявить, какие глубинные страхи могут управлять вами или какой фобии вы можете не осознавать.