Уже не еда: мужчина купил в супермаркете лобстера и спас его от ужасного участия

Лобстера по имени Леон ждала жуткая судьба в одном из супермаркетов США. Однако ему повезло встретиться с Брэди Брендвудом, который купил членистоногого и поселил у себя дома.

Американский фотограф Брэди Брендвуд очень хотел домашнего любимца. И за ним он отправился в.... местный супермаркет. Там в отделе живой рыбы он познакомился с очаровательным лобстером. Хотя тот не выглядел уже живым.

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Мужчина купил ракообразного, привел его в чувство, ведь когда лобстера принесли домой, тот почти не подавал признаков жизни, подлечил травмированные клешни и дал ему имя – Леон. И поселил в своем аквариуме. Таким образом, американец, спас лобстера от судьбы быть сваренным и съеденным.

Информацию о жизни лобстера Леона и о том, как он себя чувствует после почти трех месяцев в резервуаре с морской водой, Брэди Брендвуд публикует на своем канале в ютубе. Ролики с Леоном набирают миллионы просмотров.

Смотрите видео о жизни Леона:

Продолжение истории о жизни лобстера:

В ближайшее время Брэди планирует приобрести для любимца больший аквариум.