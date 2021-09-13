Видео, которое женщина опубликовала в своем инстаграме, сразу же стало вирусным. Как именно она выводит своего малыша из "состояния анабиоза" – расскажем далее.

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Счастливая ступенька

27-летняя Эми Крисп из Кембриджшира поделилась кадрами, как ее двухлетний сын Колби плачет, когда она просит его сесть на "счастливую ступеньку". Как только малыш это сделал, его настроение сразу же улучшилось.

Но на самом деле такой простой трюк выдумал ее муж Майкл. Эми рассказывает, что ранее супруги использовали метод "трех предупреждений", но как-то у ребенка выдался не слишком хороший день, что вылилось в истерики и слезы.

Майкл буквально сказал Колби: "Ты можешь сесть на счастливую ступеньку и вернуться, когда станешь счастливее?". Колби вернулся примерно через 10 секунд, как будто ничего не произошло. Это было весело,

– вспоминает Эми.

Поэтому в следующий раз, когда они применили этот метод, женщина сняла все на видео и поделилась им в своем инстаграме. Ролик довольно быстро набрал более 2 миллионов просмотров.

Увлечения и критика

Эми, которая управляет бизнесом одежды и обуви для детей, а также делится своей повседневной жизнью в "Дневнике моей мамы", была очень удивлена, что стала настолько популярной.

Многие родители были в восторге от этого метода и говорили, что обязательно им воспользуются.

Но также были и те, кто осуждал поведение Эми.

Однако мама объяснила, если Колбе расстроен, обижен или обеспокоен, то, конечно, они не просят его сесть на "счастливое место", а дарят объятия и уют.

Также женщина подчеркнула, что на самом деле она не пыталась поделиться советами относительно отцовства, ей просто показалось, что клип веселый.



Эми, Майкл и маленький Колби / Фото из инстаграма Эми Крисп