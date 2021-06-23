Удачный киносеанс: отец и дочь поговорили с Квентином Тарантино, просто сходив в кино – фото

Поклонник известного режиссера поделился в сети снимком. На фото Квентин Тарантино обсуждает фильмы с посетителями своего кинотеатра в Лос-Анджелесе.

Том Франк с дочерью пошли в исторический кинотеатр New Beverly в Лос-Анджелесе. Кинотеатр, который расположен в Беверли-Хиллз, был построен еще в 1929 году. Его в 2007 году выкупил Квентин Тарантино из-за угрозы закрытия.

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После сеанса любители кино случайно встретили Тарантино, с которым им даже удалось поговорить. Как пишет Том Франк на своей странице в твиттере, они встретили режиссера прямо на улице. По словам Тома, режиссер поговорил с его дочерью о концовке фильма "Голод" (1983) с Катрин Денев, Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон.

Мужчина поделился фотографией своей дочери, которая разговаривает с Квентином Тарантино, в сети. Том написал, что несколько часов, проведенных на сайте New Beverly ради похода с дочкой в кино, того стоят.

Провел несколько часов, обновляя сайт кинотеатра New Beverly несколько недель назад, чтобы сводить дочь на двойной показ вампирского кино прошлой ночью. И это точно того стоило,

– пишет Том Франк.

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