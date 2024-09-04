Девушка нашла под заплесневелым ковром монету стоимостью 40 000 долларов

Девушка, по имени Шарлотта Босанкет специализируется на уборке очень захламленных домов. 21-летняя австралийка рассказала о самой шокирующей вещи, которую она нашла во время уборки.

Ею оказалась старая австралийская монета 1930 года стоимостью почти 40 000 долларов.

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Ее девушка нашла под ковром, который был покрыт плесенью.

Это одна из самых редких и ценных медных монет, когда-либо отчеканенных. Мое сердце колотилось – представьте, как это – найти ее под всей этой пылью и грязью – подумайте о скрытом сокровище,

– рассказала девушка.

Она вернула монету ее владельцам.

Что известно о работе девушки

Шарлотта утверждает, что имеет одну из самых "полезных" работ, которые у нее когда-либо были. Ведь она занимается уборкой очень захламленных домов. В 2022 году она даже открыла собственный клининговый бизнес – Care Cleaning Services.

Вместе с командой она уже изменила до неузнаваемости несколько захламленных мусором, гниющей едой и ненужными вещами домов. Девушка берет за услуги от 5000 до 20 000 долларов.

"В первый раз, когда я убирала в одном из домов, это было очень утомительно, но это было самое полезное, что я когда-либо делала. Возможность помочь людям, которые чувствуют, что выхода нет, – лучшее чувство в мире. Нужно просто опустить голову и уйти", – сказала Шарлотта.