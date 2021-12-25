У работников магазина выдался тяжелый день: куница разгромила супермаркет

В одном из супермаркетов Германии куница устроила хаос. Она бегала по полкам, перепрыгивая на вывеску и переворачивала стеклянные бутылки с напитками.

Курьезная история произошла накануне Рождества в Германии – дикая куница пробралась в супермаркете в отдел с напитками и устроила беспорядок. Ее нашли в помещении сотрудники магазина, когда пришли на работу.

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Животное шарило по полкам, сбрасывая на пол бутылки с напитками, которые тут же разбивались. Работники магазина не хотели оставаться в стороне – они пытались выгнать куницу, размахивая шваброй. Но в результате разбили еще несколько десятков бутылок с вином и шампанским.

История умалчивает, как именно куница пробралась в магазин и удалось ли работникам супермаркета поймать ловкое животное.

Стоит отметить, что дикие куницы не редкость в городских районах Германии – они наносят ущерб автомобилям, устраивают беспорядки в гаражах местных жителей и тому подобное.