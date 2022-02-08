Только для взрослых: ко Дню святого Валентина в 13 городах мира спрячут секс-игрушки

Приближается День святого Валентина, и по этому случаю компания-производитель секс-игрушек We-Vibe устраивает квест, призами которого станут девайсы для взрослых. Такие акции пройдут в 13 городах мира.

Охота на секс-игрушки

По 5 секс-игрушек спрячут в знаковых романтических локациях Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Торонто, Лондона, Парижа, Берлина, Цюриха, Вены, Барселоны, Мельбурна, Тайбея, Гонконга и Сингапура 12 февраля.

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Все желающие получить призы, смогут разыскать их в течение 48 часов. Чтобы облегчить задачу, на сайте компании опубликуют специальные подсказки, которые помогут участникам быстрее найти спрятанное.

Тем, кто справится с этим, нужно будет сфотографировать находку и отправить снимок компании We-Vibe. За это они получат цифровые сертификаты на сумму 1000 долларов, которые смогут потратить на желаемые игрушки для взрослых.

Победители квеста получат сертификаты на секс-игрушки на 1000 долларов / Фото We-Vibe

Цель акции

По словам организаторов, пандемия оказала непосредственное влияние на социальную и сексуальную жизнь людей во всем мире. В январе 2022 года We-Vibe опросил почти 3000 респондентов относительно того, как изменилась их половая жизнь и интимные привычки за последний год.

Результаты показали, что все большее количество пар хотят проявлять больше творчества и фантазии в своей сексуальной жизни. Поэтому компания решила помочь людям освежить свои отношения и придать им свежести и новизны.