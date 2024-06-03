Выберите картинку и узнайте, как вы справляетесь со стрессом: тест

Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни, и каждый из нас имеет свои способы его преодоления. Некоторые люди предпочитают активный отдых, другие любят проводить время с друзьями или наслаждаться одиночеством и расслаблением.

Этот тест от Развлечения 24 поможет вам определить, как именно вы справляетесь со стрессом.

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Для прохождения теста посмотрите на картинки ниже. Интуитивно выберите ту, которая больше всего привлекает ваше внимание. Ваш выбор поможет определить, какой метод борьбы со стрессом является для вас самым эффективным.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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