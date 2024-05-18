Выберите рубашку и узнайте, к какому типу людей вы принадлежите: психологический тест

17:48

Выбор одежды, как и выбор рубашки, часто говорит больше о нас, чем мы можем представить. Рубашки, которые мы носим, не просто выполняют функцию защиты или украшения – они являются зеркалом нашей личности, наших предпочтений и даже нашего настроения.