Таким его еще не видели: полуголый Дэниел Рэдклифф танцует тверк в эпизоде сериала "Чудотворцы"

Дэниэла Рэдклиффа, исполнителя известной роли мальчика-волшебника Гарри Поттера, не каждый день можно увидеть полуобнаженного с роскошным макияжем и в воротнике из перьев. Однако третий сезон комедийного сериала "Чудотворцы" дает возможность поклонникам актера увидеть, как он невероятно справляется со странными вещами.

Это интересно Нет времени объяснять: азартные игры с простыми правилами

По словам авторов сериала, сам Дэниел в восторге от этой сцены. Ради нее он долго занимался с хореографом и тренировался в свободное от работы время.

Это не требовало никаких убедительных доказательств. Дэниел был в восторге от идеи танцевальной сцены, как только мы предложили это ему. Он разработал танец с хореографом и много практиковал его в свободное время, и, очевидно, его тяжелая работа окупилась, потому что получилось потрясающе,

– рассказали шоураннеры сериала Дэниел Мирик и Роберт Педник.

Что известно о сериале "Чудотворцы"

Американский комедийный сериал-антология, основанный на новелле What in God's Name и на рассказе Revolution сценариста Саймона Рича. Премьера состоялась 12 февраля 2019 года. Главные роли сыграли популярные актеры Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми.

По сюжету Крейг (Дэниел Рэдклифф), ангел низшего звена из отдела обработки и исполнения молитв, и Элайза (Джеральдин Висванатхан), его новая напарница, работают в компании Heaven Inc. Их босс, Бог (Стив Бушеми), в основном занят только своими хобби. Когда он решает уничтожить Землю, у Крейга и Элайзы есть всего две недели, чтобы спасти планету, выполнив одну из самых невозможных молитв – помочь двум неуверенным и влюбленным людям построить отношения.