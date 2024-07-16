В McDonald's теперь можно отпраздновать свадьбу: правда, не везде

Уверены, большинство людей хотя бы раз в жизни праздновали день рождения в McDonald's. А вот как насчет свадьбы? Потому что всемирно известная сеть ресторанов быстрого приготовления теперь предлагает еще и такую опцию.

Гигантские наборы из 100 порций стоимостью до 267 долларов появились уже в Индонезии и Гонконге.

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В компании утверждают, что такая идея появилась из-за высокого спроса и невероятной любви народа к фирменным бургерам. В то же время стоит заметить, что провести свадьбу в самом заведении нельзя. Свадебный набор продается только на вынос.

Интересно, что свадебное меню в Индонезии появилось через несколько лет после того, как один из филиалов компании быстрого питания в Гонконге сообщил, что позволяет проводить брачные церемонии в заведении. Базовый пакет "Happiness Party" там стоит около 382 долларов и включает все:

приглашение,

место проведения,

аудиооборудование,

еда и напитки.



В McDonald's создали свадебное меню / Фото Dexerto

Существует ли такая практика в Украине

К сожалению, ни в Украине, ни в других странах мира в ресторанах McDonald's пока нет такой опции. Но, если у вас мини-свадьба на 20 человек и неудержимое желание полакомиться любимым чизбургером, то нет ничего невозможного!