В McDonald's теперь можно отпраздновать свадьбу: правда, не везде
Источник:Dexerto
Уверены, большинство людей хотя бы раз в жизни праздновали день рождения в McDonald's. А вот как насчет свадьбы? Потому что всемирно известная сеть ресторанов быстрого приготовления теперь предлагает еще и такую опцию.
Гигантские наборы из 100 порций стоимостью до 267 долларов появились уже в Индонезии и Гонконге.
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В компании утверждают, что такая идея появилась из-за высокого спроса и невероятной любви народа к фирменным бургерам. В то же время стоит заметить, что провести свадьбу в самом заведении нельзя. Свадебный набор продается только на вынос.
Интересно, что свадебное меню в Индонезии появилось через несколько лет после того, как один из филиалов компании быстрого питания в Гонконге сообщил, что позволяет проводить брачные церемонии в заведении. Базовый пакет "Happiness Party" там стоит около 382 долларов и включает все:
- приглашение,
- место проведения,
- аудиооборудование,
- еда и напитки.
В McDonald's создали свадебное меню / Фото Dexerto
Существует ли такая практика в Украине
К сожалению, ни в Украине, ни в других странах мира в ресторанах McDonald's пока нет такой опции. Но, если у вас мини-свадьба на 20 человек и неудержимое желание полакомиться любимым чизбургером, то нет ничего невозможного!