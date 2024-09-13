Полностью из Lego: знаменитый суперкар McLaren воссоздали в натуральную величину

На британском автодроме Сильверстоун презентовали копию суперкара McLaren P1 в натуральную величину. Машина была изготовлена из конструктора Lego.

Известно, что над проектом работали 23 инженера McLaren и Lego.

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Что известно об изготовлении копии машины

В общем, на разработку и сборку авто потратили 8300 часов s 342 000 деталей Lego Technic 393 различных видов. Мало того, специально для копии McLaren P1 пришлось создать 11 уникальных деталей.

Купе McLaren P1 воспроизвели до мельчайших деталей:

он имеет руль,

сиденья,

ему даже подобрали фирменный оранжевый цвет.

Примечательно, что копия McLaren на 175 килограмма легче оригинала – весит 1220 килограммов.

Впечатляет! Игрушечный суперкар McLaren способен самостоятельно передвигаться. Он получил восемь (это символизирует двигатель V8) блоков электромоторов Lego Technic. В каждом из них по 96 небольших моторов, то есть их общее количество - 768.

Максимальная скорость McLaren P1 из Lego составляет 64 километров в час. Пилот команды McLaren в "Формуле-1" сел за руль авто и проехал на нем круг по автодрому.

Справка. McLaren P1 Spider создан в единственном экземпляре по заказу неназванного коллекционера. Гиперкар оснащен 916-сильной установкой и способен развивать скорость 350 километров в час.

Пилот команды McLaren сел за руль авто из Lego: смотрите видео