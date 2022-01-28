Стул с барахолки оказался творением известного художника: его продали за 21 тысячу долларов

Жительница Великобритании нашла в комиссионном магазине интересный стул и решила его приобрести. Это было верным выбором, ведь год спустя она продала его в тысячи раз дороже.

Деревянный стул с плетеными элементами обошелся женщине чуть дешевле 7 долларов (200 гривен). Она купила его в начале прошлого года, а уже 25 января он ушел с молотка на аукционе Sworders за 21 874 доллара (634 081 гривна).

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Женщина рассказала, что когда она принесла покупку домой, присмотрелась к ней внимательнее. Ей показалось, что это может быть что-то интереснее обычного стула.

Стул из барахолки оказался творением Венского Сецесиона / Фото Sworders

Она сфотографировала его и отправила снимки в музей Виктории и Альберта, но ей не ответили. Тогда британка обратилась к специалисту по дизайну аукционного дома Sworders Джону Блэку. Эксперт был приятно удивлен, увидев знакомый, но очень редкий дизайн.

Аукционист догадался, что это за стул, но решил поговорить со специалистом по Венскому Сецесиону доктором Кристианом Витт-Деррингом. Он подтвердил догадки и похвалил образец за хорошее состояние.

7-долларовый стул с барахолки оказался творением австрийского художника Коломана Мозера 1902 года. Он является ярким примером достояния Венского Сецесиона. Автор был преподавателем Венской школы прикладного искусства и создал стул как современную интерпретацию традиционных для 18-го века стульев с лестницами.

Аналогичный образец творчества Мозера в декабре 2019 года купили на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 22 000 долларов (637 000 гривен). Только что проданный стул хоть не превзошел этой цены, но максимально к ней приблизился.

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