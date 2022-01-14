В стране лилипутов: фотограф создает особый крохотный мир из мини-фигурок и обыденных вещей
14 января 2022 , 21:37Читати новину українською
Источник:инстаграм tinywasteland
Венгерский фотограф Петер Чаквари уже несколько лет работает над своим проектом "Крошечная пустошь". В его рамках он создает интересные сюжеты с помощью миниатюрных фигур и обычных бытовых предметов.
В результате у него получаются фрагменты, постепенно объединяющиеся в один крохотный мир. Безграничная фантазия фотографа придает привычным и неприметным вещам новое видение, поэтому его работы невероятно увлекательно рассматривать. Вряд ли кто-то из нас мог вообразить, что в кухонной губке, раковине или даже мусоре можно увидеть столь интересные истории.
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