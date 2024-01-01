Берегла вплоть до смерти: на аукционе продали 100-летнюю елку – впечатляющее фото
Источник:CNN
В Великобритании продали, наверное, старейшую елку. Ее приобрели еще в далеком 1920 году и все время ее хранили в доме британки Дороти Грант.
Тогда девушке было всего 8 лет. И она берегла дерево до самой смерти.
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После этого елку унаследовала ее 84-летняя дочь Ширли Холл. Женщина решила продать дерево, выставив его на аукцион.
Ширли Холл унаследовала дерево от матери в возрасте 84 лет / Фото Hansons Auctioneers
Аукционный дом Hansons Auctioneers в юго-восточном английском графстве Оксфордшир оценил 79-сантиметровое дерево всего в 76 – 102 доллара. Однако из-за большого ажиотажа среди покупателей лот удалось продать значительно дороже. В конце концов, елку продали за 4,328 доллара.
Как выглядела елка / Фото Mark Laban/Hansons Auctioneers
Раньше мы писали о паре, которая продала на аукционе ценную маску почти по дешевке. Осознав свою ошибку, пара сразу же обратилась в суд. В своем заявлении они утверждали, что произошла "ошибка аутентификации".Дивитися щовечора фільми на Netflix стало нудно? Спробуйте урізноманітнити своє дозвілля топовими іграми від Vulkan Casino. Захопливі турніри з покеру, рулетка, блекджек та ще багато чого цікавого – онлайн-казино занурить в атмосферу гемблінгу.