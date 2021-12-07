Сравнение длиной в жизнь: фотограф воспроизводит снимки людей, которые сделал 40 лет назад
7 декабря 2021 , 13:18Читати новину українською
Источник:Bored Panda
Британский фотограф Крис Порше уже более 40 лет работает над особенным проектом под названием "Воссоединение". Он фотографирует одних и тех же людей в одних и тех же позах и местах. Единственное, что их разделяет и отличает – это огромная история длиной в жизнь.
Первые фотографии для проекта Крис сделал в 1970-х годах. А теперь он опубликовал уже вторую часть "Воссоединения", в которой взрослые встретились со своим детством, а пожилые люди – со своей молодостью.
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