Сравнение длиной в жизнь: фотограф воспроизводит снимки людей, которые сделал 40 лет назад

13:18

Британский фотограф Крис Порше уже более 40 лет работает над особенным проектом под названием "Воссоединение". Он фотографирует одних и тех же людей в одних и тех же позах и местах. Единственное, что их разделяет и отличает – это огромная история длиной в жизнь.