Совсем не страшно: 15 медработников, которые готовы на все, чтобы порадовать своих пациентов

Визиты в больницы редко ассоциируются у людей с позитивом и чем-то хорошим. Еще с детства у нас возникает страх, что врач будет делать больно. И даже когда мы взрослеем и понимаем, что это не обязательно будет так, ощущения все равно остаются тревожными.

Медработники часто стремятся облегчить этот опыт для своих пациентов, и пытаются разными способами развеселить и успокоить их. Особенно важно это для детей и животных, которые волнуются больше всего.

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Иногда их методы бывают настолько креативными, что вызывают откровенное уважение и восхищение. Развлечения 24 подготовили подборку фото, показывающих, что медосмотры и лечение могут быть приятными, и все это благодаря врачам, которые действительно горят своим делом.

"Кабинет моего врача"

Фото Reddit / bugdog

"Сегодня у врача моя 3-летняя дочь вытащила свою игрушечную кредитку и захотела заплатить. Ей дали квитанцию ​​и попросили подписать ее"

Фото Reddit / AmandaKathleen

"У нашего педиатра есть мини-дверь для маленьких пациентов"

Фото Reddit / 23x3

"Капельница для растений в кабинете моего врача"

Фото Reddit / Hyperi0us

"Жена с сыном отвозили кошку к ветеринару, и он сказал врачу, что его игрушечный динозавр плохо себя чувствует. Они сделали ему рентген"

Фото Reddit / DonutNinjaa

"Отвозил свою собаку на операцию к ветеринару, и увидел там такой домик с аквариумом"

Фото Reddit / dogeaterr

"У нашего врача есть гостинцы для всех посетителей"

Фото Reddit / LionBrassiere

"Мой врач хранит все рисунки, созданные для него детьми"

Фото Reddit / Drewskie888

"Рисунок в приемной моего стоматолога"

Фото Reddit / kiffmeizter

"Младенцы, рожденные в новогодний период, спят в рождественских чулках"

Фото ABC News

"Педиатр сделал ремонт в своем кабинете"

Фото Reddit / fetus-wearing-a-suit

"Мой двоюродный брат – дантист. Это костюм, в котором он работает"

Фото Imgur

"Мы действительно серьезно относимся к нашей работе. Объятия – лучшее лекарство"

Фото Reddit / Blumkinpunkin

"Ассистент хирурга"

Фото Reddit / MissyTheSnake

"В этой клинике есть кабинет номер 9¾"

Фото Reddit / bolthead88