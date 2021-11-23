Совсем не страшно: 15 медработников, которые готовы на все, чтобы порадовать своих пациентов
Источник:Reddit
Визиты в больницы редко ассоциируются у людей с позитивом и чем-то хорошим. Еще с детства у нас возникает страх, что врач будет делать больно. И даже когда мы взрослеем и понимаем, что это не обязательно будет так, ощущения все равно остаются тревожными.
Медработники часто стремятся облегчить этот опыт для своих пациентов, и пытаются разными способами развеселить и успокоить их. Особенно важно это для детей и животных, которые волнуются больше всего.
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Иногда их методы бывают настолько креативными, что вызывают откровенное уважение и восхищение. Развлечения 24 подготовили подборку фото, показывающих, что медосмотры и лечение могут быть приятными, и все это благодаря врачам, которые действительно горят своим делом.
"Кабинет моего врача"
Фото Reddit / bugdog
"Сегодня у врача моя 3-летняя дочь вытащила свою игрушечную кредитку и захотела заплатить. Ей дали квитанцию и попросили подписать ее"
Фото Reddit / AmandaKathleen
"У нашего педиатра есть мини-дверь для маленьких пациентов"
Фото Reddit / 23x3
"Капельница для растений в кабинете моего врача"
Фото Reddit / Hyperi0us
"Жена с сыном отвозили кошку к ветеринару, и он сказал врачу, что его игрушечный динозавр плохо себя чувствует. Они сделали ему рентген"
Фото Reddit / DonutNinjaa
"Отвозил свою собаку на операцию к ветеринару, и увидел там такой домик с аквариумом"
Фото Reddit / dogeaterr
"У нашего врача есть гостинцы для всех посетителей"
Фото Reddit / LionBrassiere
"Мой врач хранит все рисунки, созданные для него детьми"
Фото Reddit / Drewskie888
"Рисунок в приемной моего стоматолога"
Фото Reddit / kiffmeizter
"Младенцы, рожденные в новогодний период, спят в рождественских чулках"
Фото ABC News
"Педиатр сделал ремонт в своем кабинете"
Фото Reddit / fetus-wearing-a-suit
"Мой двоюродный брат – дантист. Это костюм, в котором он работает"
Фото Imgur
"Мы действительно серьезно относимся к нашей работе. Объятия – лучшее лекарство"
Фото Reddit / Blumkinpunkin
"Ассистент хирурга"
Фото Reddit / MissyTheSnake
"В этой клинике есть кабинет номер 9¾"
Фото Reddit / bolthead88