Находка века: в горах Чехии туристы случайно наткнулись на клад стоимостью 680 тысяч долларов

Найти клад в лесу иногда более реально, чем грибы после классного грибного дождя. Бывает ходишь часами, ищешь и приходишь домой с пустой корзиной. А бывает ходишь и наталкиваешься на старинный клад.

Двое туристов в Чехии нашли в горах среди леса алюминиевую банку с золотым сокровищем, пишет The New York Times. Банка хранила 600 золотых монет, которые были в хорошем состоянии. Но не только это нашли счастливчики.

Откуда в чешском лесу оказался золотой клад?

Теперь горный массив Крконоше в Чехии станет магнитом для охотников за сокровищами. Потому что недавно двое туристов, которые там прогуливались, нашли в каменной стене среди леса алюминиевую банку с настоящим сокровищем. Всего в нескольких метрах от этой находки был еще один тайник – на этот раз уже с драгоценными металлами, ювелирными украшениями и портсигарами.

Оказывается, клад пролежал в горах примерно 100 лет. Клад стоимостью до 680 тысяч долларов побудил исследователей и любителей поразмышлять над тем, откуда он здесь взялся. Сейчас существует несколько теорий на этот счет. Сокрытие этого сокровища могло иметь религиозные мотивы или его могли оставить во время бегства от нацистской аннексии региона, или это могли быть немцы, которые прятали небольшие состояния из-за страха изгнания. Среди неожиданных теорий – это то, что золото могло быть коллекцией охранника в лагере для военнопленных или что его спрятал местный стоматолог.



В Чехии нашли уникальный клад / Museum of Eastern Bohemia

Кстати, ни одни из найденных монет не находились в обращении в районе, где они были найдены. Примерно половина монет происходит из стран Западной Европы, включая Францию и Бельгию. Остальные – из других регионов мира, в частности с Балкан, Туниса и даже из Африки.



Туристы нашли в Чехии настоящий клад / Museum of Eastern Bohemia

Древние монеты у побережья Италии

В начале этого года дайвер случайно наткнулся на уникальный клад. Плавая у побережья Сардинии он увидел что-то блестящее на дне, пишет Popular Mechanics. Этот блеск оказался бронзовыми и медными монетами, которые были отчеканены в Риме в течение четвертого века.

Всего дайвер достал 30 тысяч монет. Кстати, эта находка может свидетельствовать о совершенно неизвестном кораблекрушении. Исследователям придется хорошо поработать, чтобы выяснить, откуда же те монеты там взялись.

